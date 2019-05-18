Вице-президент Google раскрыл секрет ещё не анонсированной версии Android

Вице-президент Google раскрыл секрет ещё не анонсированной версии Android18.05.2019 22:03
Google недавно официально представил десятую версию Android, но уже стали известны некоторые особенности одиннадцатой ОС, которую выпустят в 2020 году.
Android 10 пока находится в стадии бета-тестирования, а финальная версия появится к концу лета текущего года.
В следующем году на конференции разработчиков будет выпущена ОС Android 11, и как оказалось в ней будет реализована возможность делать скриншоты длинных страниц, после действия их можно будет прокручивать.
О новой возможности стало известно от вице-президента компании Дэйв Берк, который о скриншотах рассказал в твиттере.
Напомним, в Android 10 появилась поддержка гибких экранов и жестовая система навигации.
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