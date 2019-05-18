Вице-президент Google раскрыл секрет ещё не анонсированной версии Android

Google недавно официально представил десятую версию Android, но уже стали известны некоторые особенности одиннадцатой ОС, которую выпустят в 2020 году.

Android 10 пока находится в стадии бета-тестирования, а финальная версия появится к концу лета текущего года.

В следующем году на конференции разработчиков будет выпущена ОС Android 11, и как оказалось в ней будет реализована возможность делать скриншоты длинных страниц, после действия их можно будет прокручивать.

О новой возможности стало известно от вице-президента компании Дэйв Берк, который о скриншотах рассказал в твиттере.

Напомним, в Android 10 появилась поддержка гибких экранов и жестовая система навигации.