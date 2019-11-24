Visionox показала скручивающийся дисплей для смартфонов

Гибкие экраны открывают новую эпоху для смартфонов, но пока новый тип матриц не является надежными и требует особого обращения.

При этом разработчики работают над улучшением гибких дисплеев, и китайская компания Visionox продемонстрировала свои наработки.

На выставке был представлен гибкий AMOLED дисплей, который скручивается в рулон.

В частности, был показан прототип устройства с таким дисплеем, который к тому же поддерживает сенсорное управление.

Помимо этого, представители Visionox продемонстрировали раскладной смартфон с гибким экраном диагональю 6,47 дюйма.

Устройство складывается посередине экраном внутрь. В сложенном состоянии толщина прототипа составляет 13,3 мм.

Также был показан прототип смартфона с очень узкими рамками, где боковые и верхняя рамки толщиной всего 0,7 мм, а нижняя 1,5 мм.

По заявлению производителя, дисплей в прототипе занимает 96,57 % площади лицевой панели устройства.