Вирус «Агент Смит» на смартфонах дублирует приложения и крадет данные

Вирус «Агент Смит» на смартфонах дублирует приложения и крадет данные11.07.2019 19:53
Специалисты Check Point обнаружили опасный вирус для смартфонов, который уже успел заразить около 25 млн устройств.
Вирус называется «Агент Смит» и он использует незащищенные режимы, а также дублирует приложения установленные на смартфоне.
Таким образом вирус заменяет официальное приложение на зараженное, а все процедуры на смартфоне пользователя происходят незаметно.
После дублирования программы вирус начинает показывать рекламу. Но после глубоко изучения «Агента Смита» выяснилось, что он еще подслушивает и похищает данные пользователя.
Вирус распространяли через неофициальный магазин приложений 9Apps, и в большей степени «Агент Смит» распространялся в Индии, но есть зараженные устройства в США, Великобритании и Австралии.
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