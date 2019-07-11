Вирус «Агент Смит» на смартфонах дублирует приложения и крадет данные

Специалисты Check Point обнаружили опасный вирус для смартфонов, который уже успел заразить около 25 млн устройств.

Вирус называется «Агент Смит» и он использует незащищенные режимы, а также дублирует приложения установленные на смартфоне.

Таким образом вирус заменяет официальное приложение на зараженное, а все процедуры на смартфоне пользователя происходят незаметно.

После дублирования программы вирус начинает показывать рекламу. Но после глубоко изучения «Агента Смита» выяснилось, что он еще подслушивает и похищает данные пользователя.

Вирус распространяли через неофициальный магазин приложений 9Apps, и в большей степени «Агент Смит» распространялся в Индии, но есть зараженные устройства в США, Великобритании и Австралии.