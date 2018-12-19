ViewSonic представила новый монитор игрового класса XG240R

ViewSonic представила свой новый игровой монитор под названием XG240R. Несмотря на хорошие показатели частоты и время отклика, матрица монитора создана по технологии TN.

Новинка получила поддержку AMD FreeSync, частоту кадров 144 Гц и время отклика 1 мс. Но в XG240R многих может разочаровать TN-панель, которая конечно делает цену монитора достаточно низкой, но не дает хорошей цветопередачи.

На задней панели ViewSonic XG240R располагается два HDMI 1.4, DisplayPort и два USB 3.0, есть еще и 3,5 мм разъем для наушников.

Также сзади монитора есть RGB — подсветка, которую можно настроить по собственному желанию или синхронизировать с игровой системой. Игровой 24-дюймовый монитор компания оценила в $280.