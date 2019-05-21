Видеокарты AMD на базе Navi будут оценены в $400 и $500

Новые видеокарты представят 27 мая на открытии выставки Computex 2019 во время выступления главы AMD Лизы Су.

Крупнейший в мире поставщик видеокарт на базе AMD компания Sapphire подготовила к Computex 2019 две новых видеокарты.

Информации про них пока очень мало, но известно что младшая модель будет стоить $400, и она составит конкуренцию GeForce RTX 2060.

Старшую версию видеокарты оценили на $100 дороже и она уже на рынке поборется за покупателей RTX 2070.

Также известно, что в новых картах AMD Navi от Sapphire не будет поддержки трассировки лучей на аппаратном уровне, а значит видеокарты должны получить высокую производительность.

Также источник сообщает, что в Sapphire опровергли информацию о создании Navi с 5120 шейдерными процессорами, а значит в 2019 году самой мощной видеокартой AMD останется Radeon VII.