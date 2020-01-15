Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT получила мощную систему охлаждения

Компания Sapphire представила новую видеокарту Pulse RX 5600 XT, которая получила мощную систему охлаждения и дизайн выполненный в фирменном стиле компании.



Длина Pulse RX 5600 XT составляет 245 мм. Еще у нее была увеличена высота, а именно это позволило в модуле реализовать систему охлаждения с двумя кулерами и увеличенными по объёму тепловыми трубками.

О ценах на Pulse RX 5600 XT пока ничего не сообщается, но были озвучены основные ее характеристики.

GPU у видеокарты работает на частоте 1620 МГц, частота памяти — 12 ГГц.

К Pulse RX 5600 XT можно подключить монитор по HDMI или DisplayPort, причем последних в видеокарте три штуки.