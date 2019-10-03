Вьетнамская Vinsmart представила в России четыре новых смартфона

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.44 EUR/RUB: 71.47 BTC/USD: 8387.2

3 ноября : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Вьетнамская Vinsmart представила в России четыре новых смартфона

03.10.2019 22:59

Вьетнамская компания впервые вышла на российский рынок смартфонов и предлагает для покупки четыре модели по цене от 5 тыс. рублей.
Вьетнамские смартфоны Vinsmart Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live вышли на российский рынок. Все модели отличаются характеристиками и самой доступной из них становится Vsmart Bee.

Этот аппарат предлагается с 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти, а работает он на процессоре MediaTek 6739. Фронтальная камера в модели имеет разрешение 5 Мп, а основная получила датчик 8 Мп.

Диагональ экрана составляет 5,45 дюйма, а за автономность смартфона будет отвечать батарея на 2 500 мАч. Оценена новинка в 4 990 рублей.

По цене 6 990 рублей вьетнамская компания предлагает смартфон Vsmart Star, в котором уже будет процессор Snapdragon 215, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.

Экран тут уже 5,7-дюймовый и вверху располагается 5-Мп камера, тогда как на задней панели будет двойная камера с модулями на 8 и 2 Мп. Для этого аппарата предлагают аккумулятор на 3 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Третья новинка — Vsmart Joy 2+ и в ней предлагается чипсет Snapdragon 450, 6,2-дюймовый экран, 2 или 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, двойная камера с датчиками на 13 и 5 Мп, аккумулятор на 4 530 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также сканер отпечатков пальцев. Конфигурация смартфона с 2 ГБ оперативной памяти получила ценник 9 990 рублей, а вариант с 3 ГБ ОЗУ обойдется в 11 990 рублей.

Четвертый и самый дорогой в линейке смартфон Vsmart Live оснащен чипом Snapdragon 675, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ встроенной памяти. Батарея тут имеет емкость 4 000 мАч, а сканер отпечатков пальцев встроен в 6,2-дюймовый экран. Стоимость этой модели составит 14 990 и 16 990 рублей за вариант с 4 и 6 ГБ ОЗУ соответственно.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги