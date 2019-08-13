Verizon продает сервис микроблогов Tumblr

Американский оператор Verizon планирует продать свою социальную сеть Tumblr, о чем стало известно из официального документа опубликованного на сайте Verizon Communications.

В документе указано, что на сервис микроблогов Tumblr уже есть покупатель и это Automattic.

О сумме сделки ничего не сообщатся, но по данным специалистов Automattic за Tumblr заплатит не очень много.

В 2013 году сервис оценивали в $1 млрд, но его цена за несколько лет сократилась в несколько раз, так как микроблог так и не смог приносить прибыль.

После закрытия сделки в компанию Automattic перейдет 200 сотрудников Tumblr.