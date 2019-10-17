Ватикан и Acer выпустили «умные» четки eRosary

Ватикан решил привлечь молодых людей к церкви с помощью стильного гаджета и приложения для смартфона.

Для этого были разработаны четки eRosary, в которых сам браслет выполнен из камней агата, а в небольшом крестике, закрепленном на браслете, расположена вся электроника.

Представленный Ватиканом браслет работает как фитнес-трекер, а именно он считает шаги, потраченные калории и следит за качеством сна.

Также eRosary отслеживает чтение молитв Розария. К браслету было еще выпущено мобильное приложение, в котором есть молитвы, информация о том, как правильно молится, фотографии и многое другое.

Производством и реализацией eRosary занимается компания Acer. В браслете есть защита от воды и выли по стандарту IP67 и беспроводная зарядка, а для этого была создана специальная док-станция. «Умные» четки оценили в 99 евро, что в пересчете около 7 тыс. рублей.