«Ваш телефон» в Windows 10 впервые стал показывать заряд АКБ и обои

Microsoft стала активно развивать приложение Your Phone (Ваш телефон). По словам представителя компании Microsoft Вишну Нат, в приложении появились новые полезные функции.

Несколько месяцев назад в приложение добавили возможность дублирования сообщений со смартфона под управлением Android.

Позже с Your Phone стало возможным совершать звонки, а теперь в приложении можно увидеть уровень заряда аккумулятора смартфона.

Также в Your Phone стало возможным синхронизировать фоновое изображение, а такая функция полезна когда к Your Phone на Windows 10 подключено несколько Android-устройств.