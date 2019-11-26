Valve удалила из Steam свыше тысячи игр

Valve почистила каталог Steam и теперь в нем стало меньше игр. Как сообщается, было удалено больше тысячи проектов от инди-студий.

По словам представителей Valve, были удалены только те игры, которые были замечены за нарушениями использования инструмента Steamworks.

В частности, компания удалила игры Doka 2 Trade, 28 Waves Later, Bloodbath Kavkaz и сотни других.

Пользователи, которые ранее приобретали удаленные игры, смогут ее скачать из своей библиотеки, но эти игры больше не будут учитываться в общем счетчике аккаунта площадки.