Valve неожиданно показала собственный VR-шлем Index

Valve неожиданно показала собственный VR-шлем Index30.03.2019 17:01
Valve без каких-либо анонсов открыла на Steam страницу с тизерным изображением собственного шлема виртуальной реальности. Шлем получил название Index и купить его можно будет в мае 2019 года.
Гаджет получил собственный логотип, а журналистам уже удалось раздобыть информацию, что Valve на Index зарегистрировала товарный знак.
О том что Valve разрабатывает собственный шлем виртуальной реальности сообщалось и ранее.
В Сети неоднократно появлялись различные данные про сам шлем и даже были опубликованы изображения устройства, но тогда они не могли дать полное представление о гаджете.
В ноябре прошлого года сообщали, что шлем от Valve будет очень сильно отличатся от конкурентов, причем в нем будет 135-градусный угол обзора.
Предположительно шлем будет работать с контролерами, которые Valve показала еще в 2016 году и потом их неоднократно демонстрировала на выставках. Сколько будет стоить шлем пока неизвестно.
Просмотры:Метки: Steam, Valve, Valve Index