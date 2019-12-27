В ZMI создали внешний аккумулятор для iPhone

ZMI производит внешние аккумуляторы не только для себя, но и для компании Xiaomi.

Теперь у компании модельный ряд мобильных устройств для зарядки смартфонов и планшетов расширился за счет нового внешнего аккумулятора на 10 000 мАч.

Как заявляет производитель, новинка подходит для владельцев iPhone, и она способна за полчаса зарядить батарею смартфона до 55%.

Этот показатель даже выше, чем у сетевого адаптера от Apple. Представленный аксессуар поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, при этом, чтобы заряжать iPhone, владельцу потребуется отдельно докупить специальный кабель от ZMI.

Представленный портативный аккумулятор получил два порта USB и один USB-C, и все они могут выдавать мощность 18 Вт. В Китае батарея стоит 14 долларов.