В Южной Кореи запустят 5G-сеть 5 апреля

В Южной Кореи запустят 5G-сеть 5 апреля03.04.2019 17:24
Через несколько дней в Южной Корее произойдет коммерческий запуск 5G, а как сообщает Reuters это стало возможно благодаря смартфону Galaxy S10 с 5G-модемом.
Таким образом, Южная Корея станет первой страной в мире, которая запустила в коммерческое использование сети пятого поколения.
Следующими странами, где начнет работать 5G должны стать Китай и США, причем в них уже давно тестируют новый стандарт.
В целом 5G позволит развивать перспективные сервисы, которые пока недоступны из-за недостаточной скорости беспроводного интернета.
Также пятое поколение сетей будет способствовать строительству «умного» города, развитию беспилотных автомобилей и телекоммуникационных сервисов.
В Южной Корее три оператора сегодня запустили первую в мире сеть 5G
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