В Южной Кореи запустят 5G-сеть 5 апреля

Через несколько дней в Южной Корее произойдет коммерческий запуск 5G, а как сообщает Reuters это стало возможно благодаря смартфону Galaxy S10 с 5G-модемом.

Таким образом, Южная Корея станет первой страной в мире, которая запустила в коммерческое использование сети пятого поколения.

Следующими странами, где начнет работать 5G должны стать Китай и США, причем в них уже давно тестируют новый стандарт.

В целом 5G позволит развивать перспективные сервисы, которые пока недоступны из-за недостаточной скорости беспроводного интернета.

Также пятое поколение сетей будет способствовать строительству «умного» города, развитию беспилотных автомобилей и телекоммуникационных сервисов.