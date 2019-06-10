В Южной Корее уже около 1 млн пользователей 5G

Южная Корея стала одной из первых в мире, где запустили в коммерческое использование сети пятого поколения.

Впрочем, именно Южная Корея опередила по запуску 5G Китай.

Еще по состоянию на апрель текущего года сообщалось, что число пользователей 5G в Корее составляет уже почти 300 тысяч человек, однако уже показатель стремится к 1 млн.

В частности, по состоянию на начало июня было зафиксировано более 900 тысяч пользователей.

В этой стране стоимость минимального пакета 5G составляет 48 долларов. В этом пакете доступно 8-9 ГБ данных.