В «Яндекс.Такси» появилась новая опция «Самый быстрый»

Новая опция пригодится тем, кому нужно очень быстро уехать.

В сервисе «Яндекс.Такси» добавили новую опцию «Самый быстрый», через которую клиент может заказать машину в минимальный срок.

Сервис сейчас предлагает разные тарифы, среди которых самый доступный «Эконом», а самый дрогой «Ультима».

При заказе такси пользовать сам выбирает тариф поездки и ждет, когда машина соответствующая тарифу подъедет по указанному адресу.

С вариантом «Самый быстрый» можно будет уехать максимально быстро, так как откликнется ближайший свободный водитель.

Новая услуга пока работает только в приложении для iOS устройств, а позже она появится и на «Андроид» смартфонах.