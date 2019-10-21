В Xiaomi рассказали о необычной функции динамика в Redmi 8 и Redmi 8A

Xiaomi рассказала еще про одну функцию динамиков в бюджетных смартфонах Redmi 8 и 8A.

Ранее представители компании заявили, что в устройствах установлены «супердинамики», а теперь в социальной сети Weibo написали, что они еще могут самоочищаться.

Данный режим получил название звуковое удаление пыли, в котором динамик начинает издавать специальный звук с максимальной амплитудой.

Работа такого режима длится 30 секунд, и за это время с динамика должна уйти вся пыль и другой мусор, который на него попал.

Такое решение Xiaomi в дальнейшем должна реализовать и в других смартфонах.