В Xiaomi рассказали о необычной функции динамика в Redmi 8 и Redmi 8A

В Xiaomi рассказали о необычной функции динамика в Redmi 8 и Redmi 8A22.10.2019 00:27
Xiaomi рассказала еще про одну функцию динамиков в бюджетных смартфонах Redmi 8 и 8A.
Ранее представители компании заявили, что в устройствах установлены «супердинамики», а теперь в социальной сети Weibo написали, что они еще могут самоочищаться.
Данный режим получил название звуковое удаление пыли, в котором динамик начинает издавать специальный звук с максимальной амплитудой.
Работа такого режима длится 30 секунд, и за это время с динамика должна уйти вся пыль и другой мусор, который на него попал.
Такое решение Xiaomi в дальнейшем должна реализовать и в других смартфонах.
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