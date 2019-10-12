В Xiaomi придумали новые варианты размещения селфи-камеры

Китайский производитель электроники запатентовал новые варианты размещения фронтальной камеры, в которой может быть один или два модуля.

Впрочем, не только Xiaomi патентует подобные решения, ведь недавно свои варианты запатентовали Vivo и Huawei, причем некоторые из них похожи.

Так, двойную селфи-камеру предлагают просто разнести по углам по четырем сценариям, которые показаны на изображениях.

Уже сейчас можно сказать, что подобные решения будут использоваться в недорогих моделях, тогда как топовые устройства получат камеру под экраном.