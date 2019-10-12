В Xiaomi придумали новые варианты размещения селфи-камеры

В Xiaomi придумали новые варианты размещения селфи-камеры13.10.2019 00:42
Китайский производитель электроники запатентовал новые варианты размещения фронтальной камеры, в которой может быть один или два модуля.
Впрочем, не только Xiaomi патентует подобные решения, ведь недавно свои варианты запатентовали Vivo и Huawei, причем некоторые из них похожи.
Так, двойную селфи-камеру предлагают просто разнести по углам по четырем сценариям, которые показаны на изображениях.
Уже сейчас можно сказать, что подобные решения будут использоваться в недорогих моделях, тогда как топовые устройства получат камеру под экраном.
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