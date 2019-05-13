В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7

Глава китайской компании Xiaomi, а также руководитель индийского подразделения марки Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) порадовался результатам деятельности нового бренда Redmi.

Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.

На фоне такой новости руководитель бренда заявил Xiaomi, что они выпустят в честь таких высоких результатов еще один смартфон, который получит 48-мегапиксельную камеру.

Конечно никаких подробностей о новинке не раскрывают, однако можно предположить, что речь идет о грядущем доступном флагмане Redmi, созданном на базе Snapdragon 855.

Этот смартфон будет дебютировать в Китае уже в этом месяце.