В Xiaomi пообещали не заниматься недвижимостью и автомобилями

Китайская компания, как известно выпускает громадное количество товаров и продуктов, которые не связаны со смартфонами.

Линейка продукции бренда представлена громадным количеством товаров из разных категорий, но вот в сфере недвижимости и автомобилей бренд еще не занимается.

При этом в Xiaomi представители компании сообщили, что обещают не заниматься недвижимостью и автомобилями, однако они будут активно развиваться в направлении искусственного интеллекта и интернета вещей.

Именно за этими направлениями, как отметили в компании, и будет будущее.