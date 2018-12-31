В Xiaomi пообещали не заниматься недвижимостью и автомобилями

В Xiaomi пообещали не заниматься недвижимостью и автомобилями31.12.2018 17:33
Китайская компания, как известно выпускает громадное количество товаров и продуктов, которые не связаны со смартфонами.
Линейка продукции бренда представлена громадным количеством товаров из разных категорий, но вот в сфере недвижимости и автомобилей бренд еще не занимается.
При этом в Xiaomi представители компании сообщили, что обещают не заниматься недвижимостью и автомобилями, однако они будут активно развиваться в направлении искусственного интеллекта и интернета вещей.
Именно за этими направлениями, как отметили в компании, и будет будущее.
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