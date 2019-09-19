В Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет эффективная жидкостная система охлаждения

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19 октября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет эффективная жидкостная система охлаждения

19.09.2019 14:13

До презентации Xiaomi Mi 9 Pro 5G осталось меньше недели и компания каждый день опубликовывает новый тизер, посвященный смартфону.
Показ Xiaomi Mi 9 Pro 5G состоится 24 сентября, и как оказалось в этом устройстве будет жидкостное охлаждения мощного процессора.

Xiaomi опубликовала тизер, в котором намекает на тепловую трубку систему охлаждения. Она конечно не способна постоянно держать процессор холодным, но при максимальных нагрузках за счет жидкостной системы охлаждения его температура будет ниже примерно на 10 градусов.

Также в смартфоне установят новую вибромотор, который как заявляют в Xiaomi позволит пользователю лучше чувствовать вибрацию.

Напомним, в Xiaomi Mi 9 Pro 5G установят процессор Snapdragon 855+ с 5G модемом и батарею на 4000 мАч.

Xiaomi анонсировала свой первый телевизор с разрешением 8К

Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G показали на первом тизере

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