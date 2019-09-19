В Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет эффективная жидкостная система охлаждения

До презентации Xiaomi Mi 9 Pro 5G осталось меньше недели и компания каждый день опубликовывает новый тизер, посвященный смартфону.

Показ Xiaomi Mi 9 Pro 5G состоится 24 сентября, и как оказалось в этом устройстве будет жидкостное охлаждения мощного процессора.

Xiaomi опубликовала тизер, в котором намекает на тепловую трубку систему охлаждения. Она конечно не способна постоянно держать процессор холодным, но при максимальных нагрузках за счет жидкостной системы охлаждения его температура будет ниже примерно на 10 градусов.

Также в смартфоне установят новую вибромотор, который как заявляют в Xiaomi позволит пользователю лучше чувствовать вибрацию.

Напомним, в Xiaomi Mi 9 Pro 5G установят процессор Snapdragon 855+ с 5G модемом и батарею на 4000 мАч.