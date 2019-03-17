В Xiaomi хотят ввести 18-месячную гарантию на все свои смартфоны

Во времена кнопочных смартфонов гарантия в два или три года считалась нормой, но со временем на рынке появились первые смартфоны и гарантийный срок стал сокращаться.

В результате нормой стал один год гарантии, но похоже в компании Xiaomi решили изменить данную ситуацию и предложить своим клиентам гарантию на свои устройства 18 месяцев.

Как стало известно, в компании Xiaomi хотят ввести 18-месячную гарантию на смартфоны на постоянной основе.

Впрочем, новые смартфоны бренда Redmi уже имеют такую гарантию, а это может стать еще одним аргументом в пользу таких устройств при выборе нового смартфона.