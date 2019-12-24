В Xbox Series X сразу предложат очень много эксклюзивов

Эксклюзивные игры для консоли являются основным драйвером ее продажи, а на старте Xbox Series X будет иметь огромное преимущество перед своим прямым конкурентом — PlayStation 5.

Внешность консоли Xbox Series X уже раскрыли, а одновременно с этим была показан трейлер первой эксклюзивной игры.

Теперь источник сообщает, что на старте продаж с консолью от Microsoft будет предложено как минимум 12 эксклюзивных игр.

Ранее вице-президент игрового подразделения Microsoft заявлял, что компания больше не будет делать ошибок как в прошлом.

Речь ведется об эксклюзивных играх, которых очень много у PlayStation 4 и мало у Xbox.

Уже известно, что с Xbox Series X будет выпущена игра Saga Senua: Hellblade II, новая Forza и возможно появится Halo Infinite. Более подробно про игры на консоли расскажут на выставке Е3 2020 в июне.