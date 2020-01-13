В Wi-Fi Alliance зарегистрирован первый смартфон Nokia с Android 10

HMD Global готовит новые смартфоны Nokia, которые представят в следующем месяце на выставке электроники в Барселоне.

Один из будущих смартфонов уже прошел сертификацию в международном ведомстве Wi-Fi Alliance.

Устройство зарегистрировано под каталожным номером TA-1234, и как указано, в качестве операционной системы в смартфоне используется Android 10.

Предположительно, HMD Global зарегистрировала Nokia 8.2 5G. В этом смартфоне установят Snapdragon 765G.

Компания еще должна выпустить Nokia 8.2 с LTE, а в этом аппарате скорее всего будет чип Snapdragon 665.