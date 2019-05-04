В Which? обвинили Apple и HTC в завышении автономности своих смартфонов

В ассоциации потребителей Which? считают, что смартфоны HTC и Apple не обладают той автономностью, которая заявлена производителями.

Так, специалисты проверили девять моделей iPhone, и все они работают на одном заряде значительно меньше, чем заявлено по паспорту.

Так, iPhone XR в режиме разговора продержался 16 часов и 52 минуты, но в Apple утверждают, что смартфон в этом режиме проработает 25 часов.

Аппараты HTC тоже показывают результаты несоответствующие заявленным, но они не такие большие как у iPhone.

В Which? проверили смартфоны и других компаний, в числе которых оказались Nokia, Samsung и Sony, но в них показатели в режиме разговора оказались даже выше, чем заявлено.