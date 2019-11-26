В WhatsApp тестируют новую функцию — «Исчезающие сообщения»

В бета-версии WhatsApp 2.19.348 для смартфонов Android появилась новая функция, которая пока тестируется, но до конца года она может появится в стабильной версии мессенджера.

Разработчики интернет-сервиса запустили возможность автоматически удалять сообщения через некоторое время.

Такая функция получила название «Исчезающие сообщения», и в бета-версии ее можно активировать, перейдя во вкладку «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата», но последний вариант настройки доступен только для администратора группы.

Пользователь сможет задавать время, через которое сообщение будет автоматически удалено, причем доступны периоды от одного часа до года.