В WhatsApp тестируют анимированные стикеры

В WhatsApp тестируют анимированные стикеры18.04.2019 15:17
Мессенджер WhatsApp является одним из самых популярных в мире, поэтому разработчики постоянно работают над улучшениями и предлагают новые функции, которые должны привлечь еще больше внимания пользователей.
На этот раз специалисты WhatsApp решили анимировать стикеры мессенджера.
Более того в WhatsApp уже тестируют анимированные стикеры, причем сразу для нескольких платформ.
В частности, речь идет о стикерах для iOS, Android и Web-версии, пишет Gazetadaily.
То есть обычные стикеры в скором времени «оживут» и будут показываться в сообщении постоянно.
Sticker and GIF not enough for you? Soon WhatsApp will introduce the animated stickers pic.twitter.com/cuxjqKeNGQ
— Startup Proficiency (@SProficiency) 17 апреля 2019 г.
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