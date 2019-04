В WhatsApp тестируют анимированные стикеры

Мессенджер WhatsApp является одним из самых популярных в мире, поэтому разработчики постоянно работают над улучшениями и предлагают новые функции, которые должны привлечь еще больше внимания пользователей.

На этот раз специалисты WhatsApp решили анимировать стикеры мессенджера.

Более того в WhatsApp уже тестируют анимированные стикеры, причем сразу для нескольких платформ.

В частности, речь идет о стикерах для iOS, Android и Web-версии, пишет Gazetadaily.

То есть обычные стикеры в скором времени «оживут» и будут показываться в сообщении постоянно.

Sticker and GIF not enough for you? Soon WhatsApp will introduce the animated stickers pic.twitter.com/cuxjqKeNGQ

— Startup Proficiency (@SProficiency) 17 апреля 2019 г.