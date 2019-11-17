В WhatsApp скоро появится темный режим

Разработчики WhatsApp скоро запустят в приложении мессенджера темную тему, об чем сообщает WABetaInfo.

О том, что в WhatsApp появится темная тема сообщалось еще в прошлом году, и только сейчас сообщили о ее скором появлении на смартфонах.

В приложении будет два темных режима — черный и серо-зеленый.

Помимо этого в мессенджере появятся новые кнопки, пиктограммы и произойдет изменение логотипа.

Ранее сообщалось, что приложение WhatsApp после очередного обновления начало очень быстро разряжать смартфоны.

Для устранения проблемы, некоторым пользователям пришлось устанавливать прошлую версию WhatsApp, а другим помогло полное удаление ПО со смартфона и установки новой актуальной версии заново.