В WhatsApp скоро появится темный режим

В WhatsApp скоро появится темный режим17.11.2019 20:08
Разработчики WhatsApp скоро запустят в приложении мессенджера темную тему, об чем сообщает WABetaInfo.
О том, что в WhatsApp появится темная тема сообщалось еще в прошлом году, и только сейчас сообщили о ее скором появлении на смартфонах.
В приложении будет два темных режима — черный и серо-зеленый.
Помимо этого в мессенджере появятся новые кнопки, пиктограммы и произойдет изменение логотипа.
Ранее сообщалось, что приложение WhatsApp после очередного обновления начало очень быстро разряжать смартфоны.
Для устранения проблемы, некоторым пользователям пришлось устанавливать прошлую версию WhatsApp, а другим помогло полное удаление ПО со смартфона и установки новой актуальной версии заново.
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