В WhatsApp найдена новая опасная уязвимость

За последний месяц у WhatsApp обнаружилось огромное количество различных проблем, и о самой большой сообщалось недавно.

Тогда писали, что популярный в мире мессенджер очень быстро разряжает батарею смартфона.

Теперь выяснилось, что в приложении для Android и iOS есть уязвимость, которая хакерам позволяет для атаки на устройство использовать файлы с расширением MP4.

Через специально созданный файл злоумышленники могут внедрить в смартфон троян, который будет собирать данные пользователя и следить за ним.

Разработчики приложения уже осведомлены о найденной уязвимости, но пока неизвестно, когда ее устранят.