В WhatsApp найдена новая опасная уязвимость

В WhatsApp найдена новая опасная уязвимость18.11.2019 13:47
За последний месяц у WhatsApp обнаружилось огромное количество различных проблем, и о самой большой сообщалось недавно.
Тогда писали, что популярный в мире мессенджер очень быстро разряжает батарею смартфона.
Теперь выяснилось, что в приложении для Android и iOS есть уязвимость, которая хакерам позволяет для атаки на устройство использовать файлы с расширением MP4.
Через специально созданный файл злоумышленники могут внедрить в смартфон троян, который будет собирать данные пользователя и следить за ним.
Разработчики приложения уже осведомлены о найденной уязвимости, но пока неизвестно, когда ее устранят.
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