В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

Смартфоны серии Honor 20 выйдут только во второй половине следующего месяца, но в социальной сети Weibo уже появились рендерные изображения устройств.

Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition. Эта спецверсия будет доступна со специальной темой оформления оболочки, другой коробкой и аксессуарами от Moschino.

Эту версию будут предлагать в розничных магазинах Moschino. Также источник на рендере продемонстрировал Honor 20 Pro, и как видно этот аппарат получит четыре камеры.

Смартфоны серии Honor 20 станут более доступным вариантом Huawei P30 и P30 Pro, а как сообщает источник Honor 20 в модельном ряду займет место выше, чем Honor V20. Последний в свою очередь станет дешевле. По слухам Honor 20 будет стоить около $445, а Honor 20 Pro — $550.