В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro25.04.2019 18:45
Смартфоны серии Honor 20 выйдут только во второй половине следующего месяца, но в социальной сети Weibo уже появились рендерные изображения устройств.
Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition. Эта спецверсия будет доступна со специальной темой оформления оболочки, другой коробкой и аксессуарами от Moschino.
Эту версию будут предлагать в розничных магазинах Moschino. Также источник на рендере продемонстрировал Honor 20 Pro, и как видно этот аппарат получит четыре камеры.
Смартфоны серии Honor 20 станут более доступным вариантом Huawei P30 и P30 Pro, а как сообщает источник Honor 20 в модельном ряду займет место выше, чем Honor V20. Последний в свою очередь станет дешевле. По слухам Honor 20 будет стоить около $445, а Honor 20 Pro — $550.
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