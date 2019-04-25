В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.23 EUR/RUB: 73.09 BTC/USD: 7212.29

12 июня : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

25.04.2019 18:45

Смартфоны серии Honor 20 выйдут только во второй половине следующего месяца, но в социальной сети Weibo уже появились рендерные изображения устройств.
Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition. Эта спецверсия будет доступна со специальной темой оформления оболочки, другой коробкой и аксессуарами от Moschino.

Эту версию будут предлагать в розничных магазинах Moschino. Также источник на рендере продемонстрировал Honor 20 Pro, и как видно этот аппарат получит четыре камеры.

Смартфоны серии Honor 20 станут более доступным вариантом Huawei P30 и P30 Pro, а как сообщает источник Honor 20 в модельном ряду займет место выше, чем Honor V20. Последний в свою очередь станет дешевле. По слухам Honor 20 будет стоить около $445, а Honor 20 Pro — $550.

Просмотры:

Метки: , , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги