В Weibo опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note

Lenovo свой новый бюджетный смартфон A6 Note уже сертифицировала в Таиланде и протестировала в Geekbench. Теперь в Сети опубликованы рендеры будущей новинки. Изображения были опубликованы вице-президентом компании в соцсети Weibo.

Смартфон будет продаваться в синем и черном цвете. В нем установят дисплей с каплевидным вырезом и двойную заднюю камеру.

Благодаря Geekbench стало известно, что аппарат получит процессор MediaTek Helio P22 и 3 Гб оперативной памяти. Смартфон поступит в продажу под управлением Android 9 Pie.