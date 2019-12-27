В Vivo назвали сроки обновления смартфонов до Android 10

В компании Vivo анонсировали обновление до новой версии операционной системы для нескольких смартфонов.

Так, стало известно, что первым Android 10 получит аппарат NEX 3, обновление для которого станет доступно в марте 2020 года.

Только в июне появится новая ОС для флагманских моделей V17 и V17 Neo.

Помимо этого, обновления получат еще V15 и V15 Pro, а также первый NEX, но сроки распространения обновления для этих моделей пока не названы.

Все новые аппараты Vivo, выпущенные в следующем году Android 10 получат из коробки.