В Великобритании создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

Власти Великобритании предлагают в стране создать регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз. Такое предложение поступило от министерства по цифровым технологиям и СМИ.

Новое ведомство должно сделать Великобританию самой безопасной страной для пользователей.

Ведомство должно будет контролировать компании, которые распространяют и создают контент, создавать новые стандарты и контролировать их выполнение, а также штрафовать тех, кто не соблюдает стандарты безопасности в Сети.

В целом власти Соединенного Королевства регулятора планируют бороться с экстремистскими материалами в интернете, призывам к насилию, терроризмом, криминальной активностью и другими видами материалов, которые несут угрозу онлайн.

Сейчас решается вопрос, как будет работать регулятор — как отдельная структура или на базе существующего министерства.

Как сообщают РИА Новости, финансировать новую государственную структуру будут за счет нового сбора для высокотехнологических компаний.