В Великобритании создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

В Великобритании создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз09.04.2019 14:58
Власти Великобритании предлагают в стране создать регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз. Такое предложение поступило от министерства по цифровым технологиям и СМИ.
Новое ведомство должно сделать Великобританию самой безопасной страной для пользователей.
Ведомство должно будет контролировать компании, которые распространяют и создают контент, создавать новые стандарты и контролировать их выполнение, а также штрафовать тех, кто не соблюдает стандарты безопасности в Сети.
В целом власти Соединенного Королевства регулятора планируют бороться с экстремистскими материалами в интернете, призывам к насилию, терроризмом, криминальной активностью и другими видами материалов, которые несут угрозу онлайн.
Сейчас решается вопрос, как будет работать регулятор — как отдельная структура или на базе существующего министерства.
Как сообщают РИА Новости, финансировать новую государственную структуру будут за счет нового сбора для высокотехнологических компаний.
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