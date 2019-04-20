В Великобритании игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

Новый файтинг должен появится на игровых платформах только 23 апреля 2019 года.

Но в Великобритании игроки уже получили Mortal Kombat 11, а виной тому стали интернет-магазины, которые уже сделали отправку заказов.

После получения игры ее счастливые обладатели стали сразу выкладывать видео в YouTube. Компания Warner Bros приступила к удалению этих роликов, но как известно этот процесс не остановить, так как видео начинают «перезаливать» и скачивать.

Помимо этого датаймайнеры стали просматривать код Mortal Kombat 11 в Switch-версии и там были обнаружены имена персонажей игры.

