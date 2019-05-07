В Twitter в ретвит теперь можно добавлять разные медиафайлы

В Twitter в ретвит теперь можно добавлять разные медиафайлы07.05.2019 11:38
За несколько лет Twitter перерос из очень примитивного сервиса в полноценную социальную сеть, а для этого разработчики ежемесячно добавляют новые возможности.
Внешне Twitter остался очень простым сервисом, но скрытые возможности уже позволяют просматривать новости сайтов, не покидая приложение.
Также в соцсети уже давно можно добавлять медиафайлы, но вот ранее при ретвите этой функции не было.
Сейчас она появилась у всех пользователей Android и iOS устройств, а также в мобильной версии сайта Twitter.
Тестировать ретвит с добавлением картинки, GIF или видео начали еще в феврале, но опция была доступна у ограниченного количества пользователей, а теперь она заработала у всех.
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