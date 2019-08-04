В Twitter показали официальный постер смартфона Samsung Galaxy Note10+ 5G

До этого в сети было опубликовано огромное количество рендеров смартфона Samsung Galaxy Note10. Теперь показали официальный постер Samsung Galaxy Note10+ 5G.

Постер был опубликован сетевым инсайдером Ишан Агарвал, который изображение опубликовал в соцсети Twitter.

Версия Galaxy Note10+ с 5G внешне ничем не будет отличаться от варианта без поддержки сетей пятого поколения.

Напомним, презентации корейского фаблета со стилусом состоится 7 августа на специальном мероприятии в Нью-Йорке.