В Twitter показали официальный постер смартфона Samsung Galaxy Note10+ 5G

В Twitter показали официальный постер смартфона Samsung Galaxy Note10+ 5G04.08.2019 20:49
До этого в сети было опубликовано огромное количество рендеров смартфона Samsung Galaxy Note10. Теперь показали официальный постер Samsung Galaxy Note10+ 5G.
Постер был опубликован сетевым инсайдером Ишан Агарвал, который изображение опубликовал в соцсети Twitter.
Версия Galaxy Note10+ с 5G внешне ничем не будет отличаться от варианта без поддержки сетей пятого поколения.
Напомним, презентации корейского фаблета со стилусом состоится 7 августа на специальном мероприятии в Нью-Йорке.
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