В Twitter показали, как камерой OnePlus 7 Pro можно открывать бутылки

Новый флагманский смартфон OnePlus уже как только не тестировали, причем испытывали не только сам смартфон, но и выдвижную камеру.

На нее подвешивали бетонный блок весом 22 кг, а также проверяли ее на падение с высоты.

Теперь выяснилось, что выдвижной камерой OnePlus 7 Pro можно открывать металлические крышки на бутылке.

В Twitter один из пользователей показал насколько крепкая выдвижная камера смартфона — он ею открыл крышку бутылки.

Нельзя исключать, что стекло камеры после такого поцарапалось, но механизм камеры остался рабочим.