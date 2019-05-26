В Twitter показали, как камерой OnePlus 7 Pro можно открывать бутылки

В Twitter показали, как камерой OnePlus 7 Pro можно открывать бутылки26.05.2019 21:09
Новый флагманский смартфон OnePlus уже как только не тестировали, причем испытывали не только сам смартфон, но и выдвижную камеру.
На нее подвешивали бетонный блок весом 22 кг, а также проверяли ее на падение с высоты.
Теперь выяснилось, что выдвижной камерой OnePlus 7 Pro можно открывать металлические крышки на бутылке.
В Twitter один из пользователей показал насколько крепкая выдвижная камера смартфона — он ею открыл крышку бутылки.
Нельзя исключать, что стекло камеры после такого поцарапалось, но механизм камеры остался рабочим.
— Rushil Eric Andrews (@rushilandrews) 25 мая 2019 г.
У смартфона OnePlus 7 Pro обнаружилась большая проблема с экраном
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