В Twitter опубликовали качественные изображения iPhone XR 2019

Инсайдер в Twitter показал качественные рейдеры iPhone XR 2019. Модель изобразили в прозрачном защитном чехле.

В целом в текущем году от смартфонов iPhone больших изменений в дизайне ждать не стоит.

Самое большое изменение произойдет на задней панели, где будет расположен большой квадратный блок для камер. В iPhone XR 2019 будет двойная камера, а в остальных моделях — тройная.



Как пишет «ГазетаDAILY», рендеры были опубликованы инсайдером Sudhanshu Ambhore.

На изображениях iPhone XR 2019 показали в голубом цвете. С его лицевой стороны останется вырез под систему распознавания лиц.

На задней панели будут размещен двойной модуль камеры, светодиодная фотовспышка и микрофон. Напомним, презентация новых iPhone состоится в сентябре.