В Twitter опубликовали качественные изображения iPhone XR 2019

В Twitter опубликовали качественные изображения iPhone XR 201915.06.2019 19:49
Инсайдер в Twitter показал качественные рейдеры iPhone XR 2019. Модель изобразили в прозрачном защитном чехле.
В целом в текущем году от смартфонов iPhone больших изменений в дизайне ждать не стоит.
Самое большое изменение произойдет на задней панели, где будет расположен большой квадратный блок для камер. В iPhone XR 2019 будет двойная камера, а в остальных моделях — тройная.
Как пишет «ГазетаDAILY», рендеры были опубликованы инсайдером Sudhanshu Ambhore.
На изображениях iPhone XR 2019 показали в голубом цвете. С его лицевой стороны останется вырез под систему распознавания лиц.
На задней панели будут размещен двойной модуль камеры, светодиодная фотовспышка и микрофон. Напомним, презентация новых iPhone состоится в сентябре.
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