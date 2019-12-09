В третьем квартале 2019 года выросло производство смартфонов

Специалисты IDC провели исследование объёмов производства смартфонов и как оказалось, в третьем квартале текущего года объёмы производства выросли.

По данным IDC, производители в период с июля по сентябрь выпустили 358 млн единиц смартфонов, а это на 7,6% больше, чем во втором квартале 2019 года.

Специалисты отметили, что рост производства связан с развитием недорогих смартфонов, а спрос на которые растет по всему миру.

Больше всего смартфонов было выпущено производителями Samsung и Foxconn.

В пятерке еще числятся компании VIVO, BYD и OPPO. Было еще отмечено, что сейчас Samsung, LG и OPPO наращивают сотрудничество с ODM-производителями, которые для указанных фирм собирают смартфоны.