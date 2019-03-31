В Toyota сообщили о возможной утечке личных данных 3,1 млн клиентов

В Toyota сообщили о возможной утечке личных данных 3,1 млн клиентов31.03.2019 17:41
В компании Toyota сообщили о хакерской атаке на клиентскую базу, из-за чего не исключается кража данных 3,1 млн клиентов автомобильной компании.
Атаку на сервера компании совершили 21 марта, но о ней стало известно только в конце месяца.
В компании поспешили успокоить клиентов отметив, что их данные о платежных картах не попали в «руки» хакеров.
Сейчас в компании проводят внутреннее расследование, сообщает «Твоё Авто«.
Стоит отметить, что за последние два года участились кражи данных клиентов, причем хакеры атаки проводят на различные учреждения, включая банки.
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