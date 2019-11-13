В TENAA появились две новые версии Samsung Galaxy S10

В базе данных TENAA обнаружили две новые версии смартфона Samsung Galaxy S10, где одна будет более доступной, а вторая – дорогой.

Модель с обозначением SM-G9730 может быть оснащена от 6 до 12 ГБ ОЗУ, а также от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

Сейчас устройство представлено в версии 8/128 и 8/512 ГБ, а к выходу готовятся варианты 6/256 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ.

Также отличаются модели и основной камерой, где указаны модули 16, 12 и 10 Мп, тогда как актуальная модель предлагается с 12, 16 и 12 Мп. Фронтальная камера имеет датчик на 12 Мп вместо 10 Мп.