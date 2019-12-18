В Steam раскрыли системные требования и цену ремейка Resident Evil 3

На ремейк Resident Evil 3 уже можно оформить заказ, игра для ПК стала доступна в онлайн-магазине Steam по цене 1999 рублей.

В эту стоимость уже включен набор костюмов из оригинальной игры. Помимо цены в Steam были опубликованы минимальные системные требования для запуска игры.

Так, на компьютере пользователя должна быть установлена операционная система Windows 7, 8.1 или актуальная — Windows 10.

Процессор в системе должен быть минимум Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x с 2 ГБ собственной памяти.

Оперативной памяти в компьютере должно быть 8 ГБ.

Ремейк Resident Evil 3 выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

