В США запретили проносить на борт самолетов MacBook Pro

Авиакомпании отреагировали сразу как только компания Apple отозвала некоторые модели ноутбуков по причине угрозы возгорания батареи.

Пассажирам запретили на борт самолетов проносить ноутбуки MacBook Pro. Такое распоряжение было выписано федеральным управлением гражданской авиации США.

Постановление затрагивает только американские авиакомпании.

Напомним, Apple выявила что некоторые модели 15-дюймовых MacBook Pro оснащены аккумулятором, который способен воспламениться даже когда ноутбук выключен.

Все модели, в которых установлена опасная батарея будут направлены на сервис, где установят новый аккумулятор.

Под отзыв попадают ноутбуки, выпущенные с сентября 2015 года по февраль 2017-го.