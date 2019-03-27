В США могут запретить Apple продажу iPhone

В США могут запретить Apple продажу iPhone27.03.2019 17:51
Apple является разработчиком мобильных устройств, при этом она в своих гаджетах использует чужие технологии, за которые как правило, нужно платить.
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp.
По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
В них были обнаружены нарушения, связанные с повышением скорости загрузки данных и функции энергосбережения.
В самой Apple отрицают нарушения и уже предупредили, что запреты могут повлиять на развитие 5G.
Также компания попросила не вводить запрет на импорт даже с учетом того, что будут доказаны нарушения патентов. Напомним, смартфоны, планшеты и компьютеры Apple собираются в Китае.
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