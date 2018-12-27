В США iPhone XR продается хуже, чем iPhone XS и iPhone 8

Представленный в сентябре iPhone XR оказался на самом деле не очень популярным несмотря на то, что он яркий и самый доступный из всего нового модельного ряда iPhone.

Как сообщает Consumer Intelligence Research Partners, в США доля iPhone XR в октябре составила 32% и это при том, что более дорогие iPhone XS и XS Max в этот период заняли долю 35%.

Больше всего в США покупали прошлогодние iPhone 8 и iPhone 8 Plus, суммарная доля которых составила 39%, а это между прочим прошлогодний смартфон.

Специалисты отметили, что 82% покупателей iPhone и ранее пользовались таким смартфоном, а еще 16% сменили свой Android на аппарат «яблочной» компании.