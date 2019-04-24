В США беспилотникам компании Wing разрешили доставлять посылки

Компания Wing, являясь дочерним предприятием Google Alphabet от Федерального управления гражданской авиации (FAA) получила право на доставку посылок во воздуху.

Подобное разрешение в США выдано впервые, а ранее Wing получало такое разрешение в Австралии.

Доставку посылок беспилотниками пока будут осуществлять только в штате Вирджиния, тогда как коммерческая эксплуатация новой услуги начнется через несколько месяцев, такие данные приводит The Washington Post.

Для доставки товаров по воздуху в других штатах компании Wing потребуется получать новое отдельное разрешение на каждый штат.