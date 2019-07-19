В смартфоны OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro теперь можно установить Android 10 Beta 3

Компания OnePlus для владельцев смартфонов OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro уже давно дала возможность установить бета-версию Android 10. Теперь пользователи вышеперечисленных устройств могут установить ОС Developer Preview 3, в которой было устранено много недоработок, встречающихся в Developer Preview 2.

Но несмотря на все старания разработчиков, в новой бета-версии есть ряд недостатков, среди которых давно устаревший метод разблокировки.

В частности, пользователям приходится каждый раз нажимать на кнопку блокировки смартфона из-за неработающего сканера отпечатка пальца.

Установить Developer Preview 3 могут те, у кого уже установлена стабильная версия OxygenOS, причем сейчас установка происходит с сохранением всех данных.

В Android 10 Developer Preview 2 приходилось делать бэкап, так как при обновлении данные не сохранялись.