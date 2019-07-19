В смартфоны OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro теперь можно установить Android 10 Beta 3

В смартфоны OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro теперь можно установить Android 10 Beta 319.07.2019 22:04
Компания OnePlus для владельцев смартфонов OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro уже давно дала возможность установить бета-версию Android 10. Теперь пользователи вышеперечисленных устройств могут установить ОС Developer Preview 3, в которой было устранено много недоработок, встречающихся в Developer Preview 2.
Но несмотря на все старания разработчиков, в новой бета-версии есть ряд недостатков, среди которых давно устаревший метод разблокировки.
В частности, пользователям приходится каждый раз нажимать на кнопку блокировки смартфона из-за неработающего сканера отпечатка пальца.
Установить Developer Preview 3 могут те, у кого уже установлена стабильная версия OxygenOS, причем сейчас установка происходит с сохранением всех данных.
В Android 10 Developer Preview 2 приходилось делать бэкап, так как при обновлении данные не сохранялись.
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