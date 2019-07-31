В смартфоне Samsung Galaxy S10 появится еще один криптокошелек

В смартфоне Samsung Galaxy S10 появится еще один криптокошелек31.07.2019 16:15
В новом поколении флагманского смартфона от Samsung помимо собственного криптокошелька Blockchain Wallet будет устанавливаться еще и приложение XWallet.
Дополнительный кошелек для виртуальных валют разработал стартапа Pundi X.
Через него пользователи смогут проводить транзакции POS-терминалы XPOS. Эти терминалы установлены в 25 странах мира.
XWallet станет первым приложением в блокчейн-экосистеме Samsung. Сейчас приложение XWallet поддерживает работу с валютами Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Kyber Network, KuCoin Shares, NEM, Qtum, и токенами NPXS и NPXSXEM от разработчиков мобильной программы.
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