В смартфоне Samsung Galaxy S10 появится еще один криптокошелек

В новом поколении флагманского смартфона от Samsung помимо собственного криптокошелька Blockchain Wallet будет устанавливаться еще и приложение XWallet.

Дополнительный кошелек для виртуальных валют разработал стартапа Pundi X.

Через него пользователи смогут проводить транзакции POS-терминалы XPOS. Эти терминалы установлены в 25 странах мира.

XWallet станет первым приложением в блокчейн-экосистеме Samsung. Сейчас приложение XWallet поддерживает работу с валютами Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Kyber Network, KuCoin Shares, NEM, Qtum, и токенами NPXS и NPXSXEM от разработчиков мобильной программы.