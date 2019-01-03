В смартфоне LG G8 вместо динамика звук будет издавать экран

Авторитетный инсайдер OnLeaks сообщил, что в новом флагманской смартфоне LG будет установлен экран с технологией Sound on Display.

Это значит, что в устройстве звук будет передаваться не через динамик, а непосредственно через экран устройства.

Это конечно не новая технология, ведь еще в 2016 году компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Mix, в котором звук передавался через экран при помощи вибрации. Тут использовался принцип костной проводимости.

Также в прошлом году Samsung своим заказчикам на специальном мероприятии показала полностью безрамочные устройства, в которых звук проводил сам экран. Но пока Samsung не представила ни одного устройства с технологией Sound on Display.

Стоит отметить, что LG в своих телевизорах LG Crystal Sound OLED уже использует такую технологию. В этих телевизорах нет традиционных динамиков, а сама панель вибрирует и выдает звук, причем по качеству он даже лучше, чем через обычные динамики.

Презентация флагманского смартфона LG G8 с Sound on Display должна пройти в перовой половине 2019 года.