В смартфонах Redmi 8 и Redmi 8A установлены «супердинамики»

Бюджетные смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A получили очень громкие динамики. По заявлению главы бренда, в устройствах установили динамики типа 1217.

Такие же можно встретить в Redmi K20 и Xiaomi Mi 9 Pro 5G, то есть самым дешевым смартфонам от Xiaomi достались «супердинамики», которые установлены во флагманских смартфонах.

Возможно после этого заявления специалисты DxOMark возьмут Redmi 8 или Redmi 8А на новые тесты.

Напомним, теперь DxOMark тестирует не только камеры смартфонов, но также и их динамики.