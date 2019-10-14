В смартфонах Redmi 8 и Redmi 8A установлены «супердинамики»

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15 ноября : вторник

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Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В смартфонах Redmi 8 и Redmi 8A установлены «супердинамики»

15.10.2019 01:03

Бюджетные смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A получили очень громкие динамики. По заявлению главы бренда, в устройствах установили динамики типа 1217.
Такие же можно встретить в Redmi K20 и Xiaomi Mi 9 Pro 5G, то есть самым дешевым смартфонам от Xiaomi достались «супердинамики», которые установлены во флагманских смартфонах.

Возможно после этого заявления специалисты DxOMark возьмут Redmi 8 или Redmi 8А на новые тесты.

Напомним, теперь DxOMark тестирует не только камеры смартфонов, но также и их динамики.

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